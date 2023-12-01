Гирн: Я уверен, что бой Фьюри – Усик состоится

Эдди Гирн прокомментировал бой Ф'юри – Усик 169 Фото — Getty Images #Эдди Гирн , #Тайсон Фьюри

Источник — sport.ua.

Об этом рассказал британский промоутер Эдди Гирн.

«Я думаю, что мы увидим бой 17 февраля. Мне кажется, что на кону слишком большие деньги, чтобы Фьюри был недисциплинирован.Я считаю, что дисциплина человека может очень быстро измениться, когда замешаны большие деньги.Я думаю, что мы увидим бой.

Сейчас я близко работаю с Его Величеством в Саудовской Аравии, поэтому я уверен, что бой Фьюри – Усик состоится. Раньше я тоже был скептиком, однако я верю, что этот поединок состоится» – сказал Гирн.