Бокс
Гирн: Я уверен, что бой Фьюри – Усик состоится
Эдди Гирн прокомментировал бой Ф'юри – Усик Сегодня 14:14 169 0 Фото — Getty Images #Эдди Гирн , #Тайсон Фьюри
Источник — sport.ua.
- Бой между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) состоится в определенный срок.
Об этом рассказал британский промоутер Эдди Гирн.
«Я думаю, что мы увидим бой 17 февраля. Мне кажется, что на кону слишком большие деньги, чтобы Фьюри был недисциплинирован.Я считаю, что дисциплина человека может очень быстро измениться, когда замешаны большие деньги.Я думаю, что мы увидим бой.
Сейчас я близко работаю с Его Величеством в Саудовской Аравии, поэтому я уверен, что бой Фьюри – Усик состоится. Раньше я тоже был скептиком, однако я верю, что этот поединок состоится» – сказал Гирн.
Напомним, первый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предстоит 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.