Бокс
Красюк: Усик с радостью даст реванш Фьюри
Бой состоится 17 февраля в Саудовской Аравии Вчера 23:38 239 0 Фото: Getty Images Источник — Boxing Scene.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) готов дать реванш обладателю титула WBC Тайсону Фюри (34-0-1, 24 КО).< /p>
Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.
«Да, мы обсуждали, что в любом случае, когда у тебя блокбастер, ты должен посмотреть продолжение. Мы имеем дело с Тайсоном Фюри, и иногда приходит плохой день, даже дважды подряд, и возникает человек, на которого можно пожаловаться. Но Александр с радостью даст ему реванш», — сказал Красюк.
Бой состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.
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