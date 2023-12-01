Красюк: Усик с радостью даст реванш Фьюри

Бой состоится 17 февраля в Саудовской Аравии 239 Фото: Getty Images Источник — Boxing Scene.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) готов дать реванш обладателю титула WBC Тайсону Фюри (34-0-1, 24 КО).< /p>

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«Да, мы обсуждали, что в любом случае, когда у тебя блокбастер, ты должен посмотреть продолжение. Мы имеем дело с Тайсоном Фюри, и иногда приходит плохой день, даже дважды подряд, и возникает человек, на которого можно пожаловаться. Но Александр с радостью даст ему реванш», — сказал Красюк.