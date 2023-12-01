WBA создала новую весовую категорию

Исполком WBA проголосовал за создание новой весовой категории 155

Источник — boxingscene.com.

На исполкоме WBA единогласно проголосовали за создание нового дивизиона в боксе.

Об этом сообщает Boxing Scene.

В ассоциации решили сформировать весовую категорию между тяжелым и сверхтяжелым весом. Тяжелый вес – до 90,7 кг, сверхтяжелый – свыше 90,7 кг. В WBA присоединились к инициативе создания дивизиона между ними, который будет охватывать боксеров с весом от 91,2 кг до 101,6 кг. «Создание нового веса в основном поможет избежать поединков, в которых бойцы выходят» на ринг с чрезмерной разницей в весе, иногда встречающейся в сверхтяжелом весе, где разница может составлять 9 кг и более», — говорится в заявлении WBA.

В 2020 году WBC уже создала бриджервейт, имеющий пределы от 86,6 кг до 101,6 кг. Эта инициатива была направлена ​​на таких негабаритных боксеров сверхтяжелого веса, как Александр Усик и Деонтей Вайлдер, однако оба не проводили за это время поединки в бриджервейте. Сейчас поясом владеет Лукаш Ружанский (15-0, 14 КО).

Рейтинг 15 лучших бойцов новой весовой категории, вероятнее всего, будет обнародован во время ежегодного съезда WBA, который будет проходить 11-15 декабря в Орландо, штат Флорида.

На сегодняшний день IBF и WBO еще не заявляли о планах создания такой весовой категории.