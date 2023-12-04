Фьюри: Я полностью уничтожу Усика

Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Александра Усика 151 Фото — Getty Images #Александр Усик, #То

Источник – Чемпион.

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (34-0-1, 24 КО) пообещал уничтожить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я только что получил свой новый автомобиль Lucid. Он невероятный. Хочу выразить уважение Lucid, хочу выразить большое уважение Сезону в Рияде, людям в Саудовской Аравии.

Это абсолютно феноменально, я очень рад быть здесь.Этот хороший автомобиль исключительный, езда на нем потрясающая, очень быстрая.Я на седьмом небе от счастья благодаря новой машине.Благослови вас Бог .

Увидимся с вами на бою 17 февраля, когда я полностью уничтожу Александра Усика и стану абсолютным чемпионом мира! Прямо здесь, в Саудовской Аравии, только здесь, в 2024-м — это будет круто», — сказал Фюри.