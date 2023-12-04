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Фьюри: Я полностью уничтожу Усика
Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Александра Усика Сегодня 21:24 151 0 Фото — Getty Images #Александр Усик, #То
Источник – Чемпион.
Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (34-0-1, 24 КО) пообещал уничтожить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).
Об этом рассказал сам британский боксер.
«Я только что получил свой новый автомобиль Lucid. Он невероятный. Хочу выразить уважение Lucid, хочу выразить большое уважение Сезону в Рияде, людям в Саудовской Аравии.
Это абсолютно феноменально, я очень рад быть здесь.Этот хороший автомобиль исключительный, езда на нем потрясающая, очень быстрая.Я на седьмом небе от счастья благодаря новой машине.Благослови вас Бог .
Увидимся с вами на бою 17 февраля, когда я полностью уничтожу Александра Усика и стану абсолютным чемпионом мира! Прямо здесь, в Саудовской Аравии, только здесь, в 2024-м — это будет круто», — сказал Фюри.
Напомним, первый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предстоит 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.