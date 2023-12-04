Хейни: Бой с Ломаченко – самый сложный в моей карьере

Хейни прокомментировал бой против Ломаченко 37 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

boxingscene.com.

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни (30-0-0, 15 КО) имел самый сложный бой в карьере с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер.

«С Ломаченко было тяжелое сражение, это точно. На сегодняшний день это самый сложный поединок в карьере. Он был конкурентным, именно это и сбивает людей, смущает их.

Говорят, конкурентные бои в боксе — это ограбление.Близкие поединки воспринимают как ограбление, но это не так.Точно чувствую, что победил Ломаченко.Забрал много раундов в начале, когда у Василия было всего 2 больших раунда, заставивших людей думать, что он сделал в ринге больше, чем на самом деле. Но последний раунд — тот раунд, который мне нужен был, я его взял», — рассказал Хейни.