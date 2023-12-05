#Дмитрий Митрофанов Источник — Чемпион. Украинский боксер первого среднего веса Дмитрий Митрофанов (13-1-1, 6 КО) тренируется вместе с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО).< /p> Об этом сообщил промоутера боксеров Александр Красюк. В прошлом поединке Митрофанов потерпел первое поражение в […]" /> #Дмитрий Митрофанов Источник — Чемпион. Украинский боксер первого среднего веса Дмитрий Митрофанов (13-1-1, 6 КО) тренируется вместе с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО).< /p> Об этом сообщил промоутера боксеров Александр Красюк. В прошлом поединке Митрофанов потерпел первое поражение в […]"> Митрофанов тренируется вместе с Усиком
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Митрофанов тренируется вместе с Усиком

Вчера 22:30 158 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22144818039d89763bbc2c191cdc80cac0.jpg" /> #Дмитрий Митрофанов

Источник — Чемпион.

Украинский боксер первого среднего веса Дмитрий Митрофанов (13-1-1, 6 КО) тренируется вместе с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО).< /p>

Об этом сообщил промоутера боксеров Александр Красюк.

В прошлом поединке Митрофанов потерпел первое поражение в карьере, проиграв Хамзи Ширазу (18-0, 14 КО).

Источник: champion.com.ua

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