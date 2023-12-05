Бокс
Митрофанов тренируется вместе с Усиком
Вчера 22:30 158 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22144818039d89763bbc2c191cdc80cac0.jpg" /> #Дмитрий Митрофанов
Источник — Чемпион.
Украинский боксер первого среднего веса Дмитрий Митрофанов (13-1-1, 6 КО) тренируется вместе с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО).< /p>
Об этом сообщил промоутера боксеров Александр Красюк.
В прошлом поединке Митрофанов потерпел первое поражение в карьере, проиграв Хамзи Ширазу (18-0, 14 КО).