Бокс
Хейни победил Прогрейса решением судей и получил титул чемпиона WBC в первом полусреднем весе
Все три судьи отдали победу Хейни Сегодня 08:36 134 0 #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс
– Чемпион.
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (31-0, 15 КО) одержал победу над чемпионом WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (29-2, 24 КО).
Хейни одержал победу единодушным решением судей — 120:107, 120:107, 120:107.
Девин стал новым обладателем титула чемпиона WBC в первом полусреднем весе.
✨ @Realdevinhaney 👑#HaneyPrograis | @DAZNBoxing pic.twitter.com/FX4Oj0R1tV
— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 10, 2023
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