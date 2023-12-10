Хейни победил Прогрейса решением судей и получил титул чемпиона WBC в первом полусреднем весе

Все три судьи отдали победу Хейни 134 #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс

– Чемпион.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (31-0, 15 КО) одержал победу над чемпионом WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (29-2, 24 КО).

Хейни одержал победу единодушным решением судей — 120:107, 120:107, 120:107.

Девин стал новым обладателем титула чемпиона WBC в первом полусреднем весе.

✨ @Realdevinhaney 👑#HaneyPrograis | @DAZNBoxing pic.twitter.com/FX4Oj0R1tV — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 10, 2023

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