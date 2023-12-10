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Бокс

Хейни победил Прогрейса решением судей и получил титул WBC в первом полусреднем весе

Все три судьи отдали победу Хейни Сегодня 08:36 318 0 #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (31-0, 15 КО) одержал победу над чемпионом WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (29-2, 24 КО).

Хейни одержал победу единодушным решением судей — 120:107, 120:107, 120:107.

Девин стал новым обладателем титула чемпиона WBC в первом полусреднем весе.

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Источник: champion.com.ua

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