Бокс
Хейни: Джервонта не хочет сражаться
Вчера 23:26 174 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22bf92487a592f8428d50d9b9e1e7d2263.jpg" /> #Девин Хейни, #Джервонта Дэвис
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Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) не хочет сражаться против обладателя титула WBC в первом полусреднем весе Дэвина Хейни (31-0, 15 КО).
< Об этом заявил сам Хейни.
«Танк не хочет драться. Если бы он действительно хотел этого поединка, то пытался бы создать билд-ап к нему.
Если бы он действительно хотел бы сразиться со мной, он бы говорил, что это большой бой, лучший бой для бокса… А он только говорит плохое о нем.
Но, как я уже говорил много раз — они говорят все, что угодно , но давайте лучше подеремся», — сказал Хейни.
Дэвис в своем последнем поединке в апреле этого года победил нокаутом Райана Гарсию.
Хэйни сегодня ночью победил Реджиса Прогрейса единодушным решением судей.