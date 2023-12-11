Хейни: Джервонта не хочет сражаться

174 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22bf92487a592f8428d50d9b9e1e7d2263.jpg" /> #Девин Хейни, #Джервонта Дэвис

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Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) не хочет сражаться против обладателя титула WBC в первом полусреднем весе Дэвина Хейни (31-0, 15 КО).

< Об этом заявил сам Хейни.

«Танк не хочет драться. Если бы он действительно хотел этого поединка, то пытался бы создать билд-ап к нему.

Если бы он действительно хотел бы сразиться со мной, он бы говорил, что это большой бой, лучший бой для бокса… А он только говорит плохое о нем.

Но, как я уже говорил много раз — они говорят все, что угодно , но давайте лучше подеремся», — сказал Хейни.