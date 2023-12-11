Хейни считает себя лучшим боксером года

123 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/228c5f981079ddb4fd38c1c51579f50853.jpg" /> Фото — Getty Images #Девин Хейни

Источник — sport.

Повелитель титула WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни (31-0, 15 КО) считает, что его должны назвать лучшим боксером 2023 года.

Об этом рассказал сам американский боксер. .

Весной он победил Василия Ломаченко в легком весе, а затем поднялся в категорию выше и разобрался с Реджисом Прогрейсом.

«Я считаю, что должен стать лучшим боксером года за итогами этих двух боев.А бой отец заслужил звание тренер года.Мы поднялись в другую категорию, где сразу вышли на топ-бой и не позволили сопернику нанести ни один удар.

«Мы вместе заслужили звание лучших в этом году «, — уверен Хэйни.