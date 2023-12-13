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Бокс

Бывший чемпион мира Андраде вернется в средний вес

В ноябре Андраде проиграл Давиду Бенавидесу Сегодня 09:45 171 0 Источник: — Boxing Scene.

Бывший чемпион мира Деметриус Андраде (32-1, 19 КО) вернется в средний дивизион.

Об этом заявил его тренер Андре Розье.

«Мы решили вернуться к среднему весу. Мы хотим отобрать пояс WBA у Лары, затем объединить титулы, стать абсолютным чемпионом, победив Жанибека Алимханулы. Это укрепит Андраде как члена Зала славы», — сказал Розье.

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Раньше Бенавидес техническим нокаутом победил Андраде в бою за титул временного чемпиона WBC.

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Источник: champion.com.ua

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