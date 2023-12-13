Джошуа: В бою Уайлдер — Паркер шансы 50 на 50

Энтони Джошуа прокомментировал бой Уайлдер — Паркер 115 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Джозеф Паркер, #Джозеф Паркер

Источник – tribuna.com.

В бою между бывшим чемпионом мира в сверхтяжелом весе Деонтеем Вайлдером (43-2-1, 42 КО) и Джозефом Паркером (33-3, 23 KO) нет явного фаворита.

Об этом рассказал эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО).

«Это бой, в котором шансы 50 на 50. Когда я оцениваю их стили, у меня получается 50 на 50. Не забывайте, что Джозеф Паркер является бывшим чемпионом мира, как и Уайлдер. Итак, я отдаю им должное за то, что выходят на ринг. Пусть победит сильнейший», — сказал Джошуа.< /p>

Бой пройдет 23 декабря в Саудовской Аравии.

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