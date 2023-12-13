В Турции перенесли матчи всех лег после избиения арбитра 120 Источник — .

Матчи чемпионата Турции возобновятся 19 декабря. Соревнования во всех лигах были прекращены после жестокого нападения на арбитра Халила Мелера.

Об этом рассказал президент федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши.

Напомним, что по окончании игры на поле выбежал президент Анкарагюджю Фарук. Коджа, ударивший арбитра матча Халила Мелера в глаза, от чего тот бросился на газон.

Дисциплинарный комитет примет решение о санкциях против Анкарагюджю, президента клуба и всех виновных 14 декабря.