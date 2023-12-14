Хейни верит в бой с Гарсией

Хейни прокомментировал бой против Гарсии 189 #Девин Хейни, #Райан Гарсия

Источник — boxingscene.com.

Обладатель титула WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни (31-0, 15 КО готов подраться с Райаном Гарсией (24-1, 20 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер .

«Я считаю, что это вполне возможно. Это мегафайт. Знаете, я уже много лет вызываю Райана на бой, поэтому приятно слышать, что он действительно хочет сражаться.

Но теперь он, наконец, хочет вызвать меня на поединок. .