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Хейни верит в бой с Гарсией
Хейни прокомментировал бой против Гарсии Вчера 23:25 189 0 #Девин Хейни, #Райан Гарсия
Источник — boxingscene.com.
Обладатель титула WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни (31-0, 15 КО готов подраться с Райаном Гарсией (24-1, 20 КО).
Об этом рассказал сам американский боксер .
«Я считаю, что это вполне возможно. Это мегафайт. Знаете, я уже много лет вызываю Райана на бой, поэтому приятно слышать, что он действительно хочет сражаться.
Но теперь он, наконец, хочет вызвать меня на поединок. .
Напомним, Райан Гарсия в начале декабря также провел свой дебютный поединок в первом полусреднем весе.Ему понадобилось 8 раундов, чтобы нокаутировать Оскара Дуарте.