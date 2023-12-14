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Хейни верит в бой с Гарсией

Хейни прокомментировал бой против Гарсии Вчера 23:25 189 0 #Девин Хейни, #Райан Гарсия

Источник — boxingscene.com.

Обладатель титула WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни (31-0, 15 КО готов подраться с Райаном Гарсией (24-1, 20 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер .

«Я считаю, что это вполне возможно. Это мегафайт. Знаете, я уже много лет вызываю Райана на бой, поэтому приятно слышать, что он действительно хочет сражаться. 

Но теперь он, наконец, хочет вызвать меня на поединок. .

Напомним, Райан Гарсия в начале декабря также провел свой дебютный поединок в первом полусреднем весе.Ему понадобилось 8 раундов, чтобы нокаутировать Оскара Дуарте. 

Источник: champion.com.ua

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