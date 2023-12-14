Стивенсон: Ломаченко даже не хочет сразиться со мной

199 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22be988d23778eaaba5d8eb781886c8f01.jpg" /> Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон

Джерело .

Эксчемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) не хочет сразиться с чемпионом WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО).

Об этом американец написал в твиттере.

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«Ломаченко для них бог, а чувак даже не хочет сразиться со мной. Ты не можешь заставить это дерьмо работать», – — сказал Стивенсон. t make this shit up — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) December 14, 2023

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