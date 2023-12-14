Усик сохранил третью позицию в рейтинге P4P от ESPN

Обновленный рейтинг P4P от ESPN 267 Фото — Getty Images #Александр Усик

Телеканал ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.

Первую позицию продолжает занимать бывший абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Чемпион WBO, WBA , IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик сохранил 3-ю позицию.

Рейтинг P4P от ESPN

1. Теренс Кроуфорд 2. Наоя Инуэ 3. Александр Усик 4. Сауль Альварес 5. Дмитрий Бивол 6(7). Девин Хейни 7(6). Артур Бетербиев 8(9). Джервонта Дэвис 9(8). Шакур Стивенсон 10. Тайсон Фюри

Напомним, первый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предстоит 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.