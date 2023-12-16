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Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа
Вайлдер прокомментировал бой против Джошуа Сегодня 12:11 213 0 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Деонтей Вайлдер Источник — boxingnews24.com.
Бой эксчемпиона мира Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) с Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) зависит от результата боксерского шоу в Саудовской Аравии 23 декабря.
Об этом рассказал сам американский боксер.
«Я не могу оценить вероятность боя с Джошуа в процентах, но знаю, что она высока. Я могу исходить только из того, что слышу, но Пока нам обоим нужно сделать свою работу 23 декабря, ему — с Отто Валлином, а мне — с Джозефом Паркером.
Мы должны уладить свои дела и убрать их с пути. и знаю, что Джошуа серьезно сосредоточен на Отто Валлине. Как только мы с этим покончим, наступят большие дела. Дальше будут исключительно большие вещи. Я могу сказать фанатам, чтобы они с нетерпением ждали прекрасных вещей с этого момента и в грядущие годы», — рассказал Уайлдер.
Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер имеют соглашение о бое в Саудовской Аравии.
Напомним, 23 декабря Джошуа проведет бой против Отто Валлина в Эр. -Рияди (Саудовская Аравия). В том же карди Уайлдер сразится с Джозефом Паркером.