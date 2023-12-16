Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа

Вайлдер прокомментировал бой против Джошуа 213 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Деонтей Вайлдер Источник — boxingnews24.com.

Бой эксчемпиона мира Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) с Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) зависит от результата боксерского шоу в Саудовской Аравии 23 декабря.

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Я не могу оценить вероятность боя с Джошуа в процентах, но знаю, что она высока. Я могу исходить только из того, что слышу, но Пока нам обоим нужно сделать свою работу 23 декабря, ему — с Отто Валлином, а мне — с Джозефом Паркером.

Мы должны уладить свои дела и убрать их с пути. и знаю, что Джошуа серьезно сосредоточен на Отто Валлине. Как только мы с этим покончим, наступят большие дела. Дальше будут исключительно большие вещи. Я могу сказать фанатам, чтобы они с нетерпением ждали прекрасных вещей с этого момента и в грядущие годы», — рассказал Уайлдер.