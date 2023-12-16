Уайлдер: Поединок с Паркером будет недолгим

Деонтей Уайлдер прокомментировал бой против Джозефа Паркера 187 #Джозеф Паркер, #Деонтей Уайлдер

Источник – boxingnews24.com.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) уверен в своей победе в поединке с Джозефом Паркером (33-3, 23 KO).

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Джозеф Паркер бегал от меня, поскольку видел, что я сделал с Джеральдом Вашингтоном. Он увидел мое выступление, когда я нокаутировал Вашингтона, и скрылся. > Много лет назад я неоднократно мог объединить титулы в сверхтяжелом весе, если бы имел возможность, но, к сожалению, никто не предоставлял мне такой возможности.Это грустно, потому что для меня это благословение и проклятие. Вот мы снова здесь.Происходит много замечательных вещей, открывается много дверей, появляется много возможностей.Я уже давно ждал бой с Паркером. Не знаю, как он набрался мужества сейчас, но я этому рад, потому что я его накажу. Я с нетерпением жду боя с ним. Не могу дождаться, когда он состоится. Поединок будет недолгим», – сказал Уайлдер.

Бой пройдет 23 декабря в Саудовской Аравии.