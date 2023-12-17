Моррелл досрочно одолел Агбеко и защитил WBA World во втором среднем весе.

269 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2298ae2d01cf1527a36b1ba04361d2eb34.jpg" /> Источник — Чемпион.

Чемпион WBA World во втором среднем весе Давид Моррелл (10-0, 9 KO) провел 10-й поединок в профессиональной карьере и победил гонца Сену Агбеко (28-3, 22 КО). Во 2-м раунде Моррель зажал соперника у канатов и выбросил серию ударов – рефери остановил бой. ТКО 2.

Поединок провели в Миннеаполисе, США.

Для Моррелла это 7-я досрочная победа подряд. В апреле он одолел Ямагучи Фалькао еще в 1-м раунде.

Полноценным поясом WBA во втором среднем весе владеет Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО). Агбеко перед боем был №10 в рейтинге.

Накануне блоггер Джейк Пол победил Агаста.