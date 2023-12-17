Продан победил Антина единодушным решением судей

268 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/227f80340407e39bb32921317dec163138.jpg" /> #Максим Продан

Источник — Чемпион.

Украинский боксер полусреднего веса Максим Продан (22-2-1, 16 КО) победил аргентинца Мигеля Чезарио Антина (20-13-1, 8 КО).

Украинец победил единодушным решением судей: 79–75 и дважды по 77–75. Бой состоялся в Турине, Италия.

Это был первый поединок Продана за последние 9 месяцев. В марте он во 2-м раунде нокаутировал итальянца Мирко Марчетти (8-5, 0 КО). Ранее сообщалось, что Моррелл досрочно одолел Агбеко и защитил WBA World во втором среднем весе.