Родригес объединил титулы в дивизионе Далакяна

Американский боксер вышел победителем по противостоянию двух ранее небитых чемпионов 186

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Чемпион мира по версии WBO в самом легком весе американец Джесси Родригес (19-0, 12 КО) одержал победу в объединительном бою с обладателем пояса IBF британцем Санни Эдвардсом (20-1, 4 КО). /p>

Таким образом, благодаря этой победе Родригес объединил титулы WBO и IBF в самом легком весе.

Напомним, что поясом WBA в этом дивизионе владеет украинец Артем Далакян (22-0, 15 КО ), который 23 января 2024 года проведет седьмую защиту титула против японца Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО).