Гирн предложил Джервонти 20 млн долларов за бой с Хейни

Эдди Гирн прокомментировал бой Хейни — Дэвис 138 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Дэвин Хейни, #Джер Источник — tribuna.com.

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) может подраться против обладателя титула WBC в первой полусредней весовой категории Дэвином Хейни (31-0, 15). КО).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Имеем несколько огромных предложений для Джервонт. Но если он не хочет боя — мы Хочу предложить им даже более 20 млн долларов, но, к сожалению, его команда не хочет говорить об этом.

Пока не вижу, чтобы бой Хейни – Джервонта состоялся. Бокс – безумный бизнес, где люди слушают других. Девин в следующем году может провести поединки против Райана Гарсии, Теофимо, Джервонты. Он хотел подраться со всеми ими. Но кто-то хочет 50 млн, кто-то — 20. Просто откройте бухгалтерские книги и дайте боксерам деньги, но они не хотят этого делать. Хотят гарантий, которых не существует. Не уверен, что Райан станет следующим соперником Хейни, если не удастся провести бой с Ромеро. Думаю, так и будет.

Напомним, Хейни накануне победил Реджиса Прогрейса однородным решением судей.