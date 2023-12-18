Хргович назвал фаворита боя Усик — Фьюри

Филипп Хргович поделился прогнозом на бой Усик — Фьюри 232 Фото — Getty Images #Александр Усик , #Филипп Хргович Источник

Источник — tribuna.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) является фаворитом в бою с обладателем пояса WBC у Тайсоном Фьюри (34-0 -1, 24 КО).

Об этом рассказал обязательный претендент на титул IBF в сверхтяжелом весе Филипп Хргович (16-0, 13 KO).

«Я всегда видел Усика как более разностороннего бойца.Он технический, сильный и стабильно хорошо подготовлен.

Хотя недавнее выступление Фюри может свидетельствовать о спаде, я считаю, что это было больше связано с отсутствием мотивации. бойца может кардинально повлиять на его результаты. Однако я отдаю свой голос Усику в этом поединке, хотя на самом деле победить может каждый», – сказал Хргович.