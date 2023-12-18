Опетая уволил пояс IBF

Джей Опетая потерял пояс IBF 227 Фото — gettyimages

Источник — boxingscene.

Австралийский боксер Джей Опетая (23-0, 18 KO) оставил вакантным свой чемпионский титул IBF в тяжелом весе.

Об этом сообщает BoxingScene

Это произошло из-за того, что IBF не позволила Опетаи провести добровольную защиту против Эллиса Зорро, которая запланирована на 23 декабря в Саудовской Аравии.

«Мы четко дали понять команде Джея, что он не может сразиться с Эллисом Зорро за титул», — говорится в сообщении IBF.

Опетая завоевал чемпионский титул в июле 2022 года, победив Бриедиса.

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