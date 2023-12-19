Арум сообщил потенциальную дату боя Ломаченко — Камбосос

Боксеры выйдут в ринг в Австралии 299 #Василий Ломаченко

Источник -Fight .

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) проведет поединок весной следующего года против Камбососа.

Об этом сообщает промоутер Боб Арум.

< "Мы пытаемся завершить соглашение о бое за титул чемпиона мира в легком весе между ним и австралийцем Джорджем Камбососом.

Я действительно верю, что мы достигли значительного прогресса, и я верю, что этот бой состоится где-то в апрель в Австралии. Австралия — очень большая страна с замечательными людьми», — сказал Арум.