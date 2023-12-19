Бокс
Арум сообщил потенциальную дату боя Ломаченко — Камбосос
Боксеры выйдут в ринг в Австралии Сегодня 16:26 299 0 #Василий Ломаченко
Источник -Fight .
Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) проведет поединок весной следующего года против Камбососа.
Об этом сообщает промоутер Боб Арум.
< "Мы пытаемся завершить соглашение о бое за титул чемпиона мира в легком весе между ним и австралийцем Джорджем Камбососом.
Я действительно верю, что мы достигли значительного прогресса, и я верю, что этот бой состоится где-то в апрель в Австралии. Австралия — очень большая страна с замечательными людьми», — сказал Арум.