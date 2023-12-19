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Деревянченко: Имею цель – завоевать пояс
Сергей Деревянченко прокомментировал свою мотивацию Сегодня 14:45 150 0 Фото — Getty Images #Сергей Деревянченко
Источник – tribuna.com.
- Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревьянченко (14-5, 10 КО) планирует боксировать минимум два года.
Об этом рассказал сам украинский боксер.< /p>
«Я думаю, еще где-то два года. В 38 и 39 побоксирую, а там будет видно.
Горят ли глаза каждое утро просыпаться и идти в зал на тренировку? Иногда не Скажу, что когда мне было 28 лет, я иногда просыпался и не хотел идти на тренировку.
Что сейчас мотивирует это делать?Во-первых, это моя работа, я этим зарабатываю. я имею цель – завоевать пояс, а титул равен деньгам, поэтому все взаимосвязано, – сказал Деревьянченко. 6 января.Источник: champion.com.ua