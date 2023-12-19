Бокс
Ломаченко потерял место в топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring
Сегодня 22:55 153 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2202ed3107f90027328225a9e30de6ca1a.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Александр Усик
Источник — Tribuna.
В топ-10 обновленного рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории вошел чемпион WBO в самом легком весе Джесси Родригес.
Об этом сообщает The Ring.
17 декабря Родригес нокаутировал Санни Эдвардса и стал объединенным чемпионом в самом легком весе.
Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко покинул топ-10. До этого он находился на 10-й позиции.
Чемпион WBO, WBA, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик сохранил третью позицию.
Топ-10 P4P от The Ring:
- 1. Теренс Кроуфорд
- 2. Наоя Инуэ
- 3. Александр Усик
- 4. Сауль Альварес
- 5. Дмитрий Бивол
- 6. Девин Хейни
- 7. Эррол Спенс
- 8. Джервонта Дэвис
- 9. Теофимо Лопес
- 10. Джесси Родригес