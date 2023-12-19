#Василий Ломаченко, #Александр Усик Источник — Tribuna. В топ-10 обновленного рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории вошел чемпион WBO в самом легком весе Джесси Родригес.  Об этом сообщает The Ring. 17 декабря Родригес нокаутировал Санни Эдвардса и стал объединенным чемпионом в самом легком весе. Бывший чемпион […]" /> #Василий Ломаченко, #Александр Усик Источник — Tribuna. В топ-10 обновленного рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории вошел чемпион WBO в самом легком весе Джесси Родригес.  Об этом сообщает The Ring. 17 декабря Родригес нокаутировал Санни Эдвардса и стал объединенным чемпионом в самом легком весе. Бывший чемпион […]"> Ломаченко потерял место в топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring
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Бокс

Ломаченко потерял место в топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

Сегодня 22:55 153 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2202ed3107f90027328225a9e30de6ca1a.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Александр Усик

Источник — Tribuna.

В топ-10 обновленного рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории вошел чемпион WBO в самом легком весе Джесси Родригес. 

Об этом сообщает The Ring.

17 декабря Родригес нокаутировал Санни Эдвардса и стал объединенным чемпионом в самом легком весе.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко покинул топ-10. До этого он находился на 10-й позиции.

Чемпион WBO, WBA, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик сохранил третью позицию.

Топ-10 P4P от The Ring:

  • 1. Теренс Кроуфорд
  • 2. Наоя Инуэ
  • 3. Александр Усик
  • 4. Сауль Альварес
  • 5. Дмитрий Бивол
  • 6. Девин Хейни
  • 7. Эррол Спенс
  • 8. Джервонта Дэвис
  • 9. Теофимо Лопес
  • 10. Джесси Родригес
Источник: champion.com.ua

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