Ломаченко потерял место в топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

153 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2202ed3107f90027328225a9e30de6ca1a.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Александр Усик

Источник — Tribuna.

В топ-10 обновленного рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории вошел чемпион WBO в самом легком весе Джесси Родригес.

Об этом сообщает The Ring.

17 декабря Родригес нокаутировал Санни Эдвардса и стал объединенным чемпионом в самом легком весе.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко покинул топ-10. До этого он находился на 10-й позиции.

Чемпион WBO, WBA, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик сохранил третью позицию.

Топ-10 P4P от The Ring: