Валлин: Джошуа потерял уверенность и импульс

Отто Валлин прокомментировал бокс Энтони Джошуа 288

Эксчемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) уже достиг своего пика.

Об этом рассказал шведский боксер Отто Валлин (26-1, 14 KO).

«Думаю, он потерял уверенность и импульс. Усик в конечном итоге был просто лучшим бойцом, но Джошуа выглядел неуверенным в себе.

В начале, когда я сражался с ним. , он был парнем, который искал и уничтожал, а теперь он боится ударов и поражений.

Я бы сказал, что он по-прежнему один из лучших сверхтяжеловесов, и он сделал потрясающую карьеру, но сейчас у него наблюдается спад. Я думаю, что он уже достиг своего пика.

Мне кажется, что он психически неустойчив, он не уверен в себе», — сказал Валлин.