Ворен: Джошуа не входит в программу Фьюри на 2024 год

Фрэнк Уоррен рассказал о возможности проведения боя между Энтони Джошуа и чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри. 182 Фото — gettyimages #Энтони Джошуа, #Тайсон Фьюри, #Фрэнк Уоррен

Источник — skysports.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри в следующем году не планирует боя против Энтони Джошуа.< /p>

Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

«Джошуа придется долго ждать Тайсона У Тайсона назначен бой, и он запланировал программу на следующий год, и на этот момент Энтони в нее не входит. У Джошуа было две возможности сражаться с Фюри – одна в декабре прошлого года и этого года.

По определенным причинам эти бои не произошли, и сейчас ситуация такова, что мы находимся в положении, когда будет объявлен ряд больших поединков. Все зависит от того, что произойдет в субботу», — сказал Уоррен.