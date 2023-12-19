Бокс
Ворен: Джошуа не входит в программу Фьюри на 2024 год
Фрэнк Уоррен рассказал о возможности проведения боя между Энтони Джошуа и чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри. Сегодня 12:13 182 0 Фото — gettyimages #Энтони Джошуа, #Тайсон Фьюри, #Фрэнк Уоррен
Источник — skysports.com.
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри в следующем году не планирует боя против Энтони Джошуа.< /p>
Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.
«Джошуа придется долго ждать Тайсона У Тайсона назначен бой, и он запланировал программу на следующий год, и на этот момент Энтони в нее не входит. У Джошуа было две возможности сражаться с Фюри – одна в декабре прошлого года и этого года.
По определенным причинам эти бои не произошли, и сейчас ситуация такова, что мы находимся в положении, когда будет объявлен ряд больших поединков. Все зависит от того, что произойдет в субботу», — сказал Уоррен.
Напомним, первый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предстоит 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии .