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Арум: Джошуа – не на уровне Фьюри, Уайлдера или Усика
Боб Арум прокомментировал возможный бой Деонтей Уайлдер — Энтони Джошуа. Сегодня 16:54 124 0 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Бон
Источник – tribuna.com.
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) не показывает стабильные поединки.
Об этом рассказал промоутер Боб Арум.
< "Уайлдер победит. Я не большой поклонник Джошуа, это не то, что имею что-то против него. Но будем честными - его выступления не были стабильными. Он не показывал способность дать бой соперникам. Именно поэтому Усик одолел его дважды, хотя и меньший" за него.
Думаю, Джошуа — хороший боксер, но не на уровне Фюри, Уайлдера или Усика. Александр это уже показал», — сказал Арум.
Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер имеют соглашение о бое в Саудовской Аравии.