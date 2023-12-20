Арум: Джошуа – не на уровне Фьюри, Уайлдера или Усика

Боб Арум прокомментировал возможный бой Деонтей Уайлдер — Энтони Джошуа. 124 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Бон

Источник – tribuna.com.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) не показывает стабильные поединки.

Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

< "Уайлдер победит. Я не большой поклонник Джошуа, это не то, что имею что-то против него. Но будем честными - его выступления не были стабильными. Он не показывал способность дать бой соперникам. Именно поэтому Усик одолел его дважды, хотя и меньший" за него.

Думаю, Джошуа — хороший боксер, но не на уровне Фюри, Уайлдера или Усика. Александр это уже показал», — сказал Арум.