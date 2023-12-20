Бокс
Арум: Валлин победит Джошуа
Боб Арум поделился ожиданиями от поединков Энтони Джошуа — Отто Валлин и Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер, которые состоятся 23 декабря. Сегодня 17:43 231 0 #Энтони Джошуа, #Боб Арум, #Отто Валлин
Шведский боксер Отто Валлин (26-1, 14 KO) способен победить эксчемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО)
Об этом рассказал промоутер Боб Арум.
«Джошуа будет иметь проблемы с Валлином. Отто победит его, он очень недооцененный боксер, имеет много навыков, вижу его победу над Энтони.
Думаю, Уайлдеру будет комфортно против Паркера. /p>
Валлин устроит апсет. Действительно в это верю», — сказал Арум.
Бой боксеров состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось , что Джошуа и Уайлдер имеют соглашение о бое в Саудовской Аравии.