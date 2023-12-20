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Бокс

Арум: Валлин победит Джошуа

Боб Арум поделился ожиданиями от поединков Энтони Джошуа — Отто Валлин и Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер, которые состоятся 23 декабря. Сегодня 17:43 231 0 #Энтони Джошуа, #Боб Арум, #Отто Валлин

Шведский боксер Отто Валлин (26-1, 14 KO) способен победить  эксчемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО)

Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

«Джошуа будет иметь проблемы с Валлином. Отто победит его, он очень недооцененный боксер, имеет много навыков, вижу его победу над Энтони.

Думаю, Уайлдеру будет комфортно против Паркера. /p>

Валлин устроит апсет. Действительно в это верю», — сказал Арум.

Бой боксеров состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось , что  Джошуа и Уайлдер имеют соглашение о бое в Саудовской Аравии.

Источник: champion.com.ua

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