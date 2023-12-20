Фото: Getty Images Американский боксер первого полусреднего веса Райан Гарсия (24-1, 20 планирует провести поединок весной следующего года. Об этом он рассказал порталу Boxing Scene. «Хочу вернуться в ринг в марте или апреле. Бездействие очень удручает меня. Я в профессиональном боксе с 17 лет. Имел перерывы год, полтора. […]" /> Фото: Getty Images Американский боксер первого полусреднего веса Райан Гарсия (24-1, 20 планирует провести поединок весной следующего года. Об этом он рассказал порталу Boxing Scene. «Хочу вернуться в ринг в марте или апреле. Бездействие очень удручает меня. Я в профессиональном боксе с 17 лет. Имел перерывы год, полтора. […]"> Гарсия: Хочу вернуться в ринг в марте или апреле
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Бокс

Гарсия: Хочу вернуться в ринг в марте или апреле

Сегодня 12:51 137 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22ecb9a2eb90aaeede69db258b0af7ef7a.jpg" /> Фото: Getty Images

Американский боксер первого полусреднего веса Райан Гарсия (24-1, 20 планирует провести поединок весной следующего года.

Об этом он рассказал порталу Boxing Scene.

«Хочу вернуться в ринг в марте или апреле. Бездействие очень удручает меня. Я в профессиональном боксе с 17 лет. Имел перерывы год, полтора. Так не станешь лучшим боксером», — сказал Гарсия.

Источник: champion.com.ua

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