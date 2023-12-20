Бокс
Гарсия: Сообщил своей команде связаться с Хейни и организовать бой
Сегодня 10:51 134 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/221504f62f65663e78980ae0377be3d54c.png" /> Фото: Getty Images
Американский боксер первого полусреднего веса Райан Гарсия (24-1 намерена провести бой с чемпионом WBC Девином Хейни (31-0, 15 КО).
Об этом он написал в твиттере.
«Сообщил своей команде связаться с командой Хейни, чтобы обсудить и организовать бой между Дэвином и мной. М’яч на твоей стороне, Дэвин. Я сделал свой шаг и показываю тебе и боксерскому сообществу, что я готов к этому бою», — написал Гарсия.
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