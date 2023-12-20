Уайлдер и Джошуа договорились о двух поединках.

Боксерам необходимо выиграть свои бои 23 декабря 171 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Деонтей Вайл= «article__source»> Источник – Чемпион.

Команды Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) и Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) достигли соглашения по проведению двух поединков между боксерами.

Об этом сообщает инсайдер Дэн Рафаэль.

Основные пункты этого соглашения, включая финансовые вопросы, были согласованы еще неделю назад, но сторонам оставалось решить другие вопросы.

Таборы вели переговоры не друг с другом, а с организаторами Riyadh Season, финансирующими крупные поединки в Саудовской Аравии.

Именно с ними встречались представители боксеров в Эр-Рияде, и именно с ними пришли соглашения по всем условиям, после чего получили контракты.

< Сами контракты, как ожидается, будут подписаны к выходу боксеров на ринг 23 декабря.

Теперь проведение боя зависит от того, выиграет ли Уайлдер у Джозефа Паркера, а Джошуа – ; в Отто Валлина.

Ранее сообщалось, что Уайлдер хотел подраться с Усиком.