Уайлдер: Я трижды пытался получить поединок против Усика

Деонтей Уайлдер прокомментировал возможность боя против Александра Усика 119 0 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Деонтей Вайлдер < ="article__source"> Источник — MichaelBensonn.

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер пытался провести бой против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Я хотел бы провести этот бой. Я трижды пытался получить поединок против Усика, и он мне отказал. Он не знает того, что знаю я, но я знаю то, чего не знает он.

Я один из тех бойцов, которых люди постараются избегать как можно дольше», — сказал Уайлдер.