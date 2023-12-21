Джошуа: 23 декабря в Саудовской Аравии – лучший кард в истории бокса

Джошуа рассказал о вечере бокса в Саудовской Аравии, который состоится 23 декабря 335 < span class="listing__itm__comments">0 Фото: Getty Images Источник — Boxing Scene.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) считает вечер бокса, который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии, — лучшим в истории.

Об этом он рассказал в преддверии своего поединка против Отто Валлина (26-1, 14 КО). недель, очень рад, что начал тренировку еще до того.Не хотел упускать возможность.Это лучший кард в истории бокса.Не думаю, что когда-то видел такое.

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Большинство кардов, в которых участвуешь, на самом деле ты не внутри — где-то гуляешь, втыкаешься в телефон, ешь , готовишься, а потом просто занимаешь свое место, когда все начинается. Это же вечер бокса, в котором хочется участвовать от начала до конца. Поэтому обязательно следите за ним», — сказал Джошуа

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