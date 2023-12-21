Хейни ведет переговоры о бое с Гарсией

Девин Хейни рассказал о следующем сопернике 198 Фото — Getty Images #Девин Хейни, #Райан Гарсия

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хэйни следующий бой может провести против Райана Гарсии (24- 1, 20 КО). Об этом рассказал сам американский боксер. /span>

«Настоящих переговоров (с Джервонтой — прим.) не ведется Я бы с удовольствием провел этот бой, но его команда с нами не связалась. Они сказали, что именно они пришлют предложение, но никто не связался. Сейчас мы занимаемся Райаном Гарсией.

Ранее Хэйни и Райан рассказали о начале переговоров. Девин в декабре победил Прогрейса, а Гарсия –; Дуарте.