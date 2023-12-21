Хочу драться с Усиком, а он убегает — Уайлдер

Супертяж Деонтей Уайлдер заявил, что украинец Александр Усик не хочет рисковать своими титулами и драться с боксером с мощным нокаутирующим ударом.

«Я хочу драться с Усиком. Я трижды пытался получить этот бой, но он отказывается, убегает. Я понимаю, что являюсь одним из тех боксеров, которых стараются избегать столько, сколько возможно», — сказал он и добавил, что у него «больше нокаутов, чем у большинства супертяжей побед в карьере».

Уайлдер считает, что его уважают и опасаются, особенно чемпионы, так как «не хотят рисковать своими титулами».

Напомним, 23 декабря американский боксер проведет бой против Джозефа Паркера.