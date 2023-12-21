Кроуфорд: Я бы доминировал в любом дивизионе, если бы имел соответствующие габариты.

324 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22c950d54b584fb1782b923e64b3b8a23d.jpg" /> #Теренс Кроуфорд

Источник — Чемпион.

Бывший абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) должен возглавлять рейтинг P4P.

Об этом он написал в твиттере.

< "Когда я говорю, что я лучший боец ​​P4P в мире, я именно это и имею в виду. Вы могли бы поставить меня в любую весовую категорию, если бы я имел соответствующие габариты, – и я все равно бы доминировал.

Канело может встретиться с Мунгуей, Джермаллом или Кроуфордом

Этого точно нельзя сказать обо всех других . Некоторые из них, в отличие от меня, не имеют необходимого стиля для того, чтобы сразиться с бойцами, которые больше или меньше, чем они», – писал Кроуфорд. И mean. Вы можете попасть в любую категорию, если я был тот размер, и я должен был доминировать. Вы, конечно, можете дать себе в единственном числе. Который don's имеет стиль для smaller fighters или bigger fighters I do. — Terence Crawford (@terencecrawford) December 20, 2023

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!