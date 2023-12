Уайлдер и Паркер провели битву взглядов

Бой состоится 23 декабря 192

.

Бывшие чемпионы в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) и Джозеф Паркер (33-3, 23 КО) провели битву взглядов.

Бой состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

Deontay Wilder and Joseph Parker face off for первый день в войне 🧨#DayOfReckoning | Среда | TNT Sports Box Office & DAZN PPV | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/ru13nco4ix

— Queensberry Promotions (@Queensberry) December 21, 2023