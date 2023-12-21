Уайлдер пообещал нокаутировать Джошуа

Деонтей Уайлдер прокомментировал бой против Энтони Джошуа 137 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Деонтей Вайлдер < "article__source"> Источник — tribuna.com.

это рассказал сам американский боксер.

«Я нокаутирую Джошуа. Сделаю то, что должно было сделать много лет назад. Сделаю то, от чего они убегали. Сделаю то, за что Джошуа просил 50 миллионов долларов. Устрою ему нокаут стоимостью 50 миллионов», — сказал Уайлдер.

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Ранее сообщалось, что Вайлдер и Джошуа проведут два поединка.