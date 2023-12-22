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Чисора: Уайлдер нокаутирует Паркера
Дерек Чисора прокомментировал бой Уайлдер — Паркер Вчера 23:40 181 0 Фото — Getty Images #Дерек Чисора, #Джозеф Паркер, #Деонтей
Источник – boxing-social.com.
Бывший чемпион мира Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) является фаворитом в бою против Джозефа Паркера (33-3, 23 KO).
Об этом рассказал британский боксер сверхтяжелого веса Дерек Чисора (34-13, 23 КО).
«Деонтей выиграет. В начале – первый, второй, третий, четвертый, пятый раунды – он будет проигрывать по очкам, а затем нанесет удар. Он его нокаутирует», — сказал Чисора.
Бой пройдет 23 февраля в Саудовской Аравии.