Чжилей: Отправил бы Джошуа спать

Чжан Чжилей прокомментировал потенциальных соперников. 183 #Энтони Джошуа, #Чжан Чжилей

Временный чемпион WBO в сверхтяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) уверен в своей победе над эксчемпионом Энтони Джошуа (26-3, 23 КО).

Об этом рассказал сам китайский боксер.

«Энтони Джошуа. Я отправил бы его спать», — сказал Чжилей.

Чжан последний бой провел в сентябре, досрочно победив Джо Джойса. Джошуа в августе нокаутировал Роберта Хелениуса, а 23 декабря будет боксировать против Отто Валлина.