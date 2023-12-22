Бокс
Чжилей: Отправил бы Джошуа спать
Чжан Чжилей прокомментировал потенциальных соперников. Сегодня 17:55 183 0 #Энтони Джошуа, #Чжан Чжилей
Временный чемпион WBO в сверхтяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) уверен в своей победе над эксчемпионом Энтони Джошуа (26-3, 23 КО).
Об этом рассказал сам китайский боксер.
«Энтони Джошуа. Я отправил бы его спать», — сказал Чжилей.
Чжан последний бой провел в сентябре, досрочно победив Джо Джойса. Джошуа в августе нокаутировал Роберта Хелениуса, а 23 декабря будет боксировать против Отто Валлина.