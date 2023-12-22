Джошуа – о бое с Уайлдером: Это произойдет, я вам обещаю

Джошуа прокомментировал возможный бой с Уайлдером 146

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа намерен провести бой против эксчемпиона Деонтея Уайлдера.

Об этом он заявил накануне вечера бокса в Саудовской Аравии.

«Я знаю, чего хотят люди, чего хочу я, это не секрет — это Деонтей Уайлдер. Наконец-то у нас один вечер бокса, хотя мы и одновременно не будем в ринге. Это произойдет, я вам обещаю. Просто нужно время. Я не уклонялся от того факта, что хочу боя с Вайлдером.Он также заинтересован.Когда два бойца хотят выйти в ринг, обычно так и происходит.

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Теперь мы просто оставим это нашим командам.Я понимаю, что это тот бой, которого хотят люди, но не надо торопить события такого масштаба. Когда он состоится, то будет грандиозным, даже несмотря на то, что на кону не будет стоять чемпионский титул. Это просто развлечение и поклонникам бокса во всем мире она понравится», — сказал Джошуа.

< Джошуа 23 декабря проведет бой против Валлина, Уайлдер – против Паркера. Энтони и Деонтей могут провести два поединка после этого.

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