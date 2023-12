Миллер на 48 кг перевесил Дюбуа в преддверии боя.

Произошла процедура взвешивания 515 Фото — Getty Images

Источник — Чемпион.

Американец Джаррелл Миллер (26-0-1, 22 КО) и британский боксер сверхтяжелого веса Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) прошли церемонию взвешивания.

Миллер показал вес 155,6 кг. В то же время Дюбуа весит 108,4 кг.

Бой состоится в Саудовской Аравии 23 декабря.

