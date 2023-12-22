Бокс
Определился соперник Деревянченко на вечере бокса в Лас-Вегасе
Сегодня 11:50 138 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22ffa234d26adc8ff86a9110994d6e6f75.png" /> #Сергей Деревянченко
Источник — Чемпион.
Определился следующий соперник украинского боксера второго среднего веса Сергея Деревянченко (14-5, 10 КО).
Об этом сообщил промоутер Оскар Де Ла Хойя .
Украинец 6 января будет боксировать против 37-летнего американца Роуди Монтгомери (10-5-1, 7 КО).
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