#Сергей Деревянченко Источник — Чемпион. Определился следующий соперник украинского боксера второго среднего веса Сергея Деревянченко (14-5, 10 КО). Об этом сообщил промоутер Оскар Де Ла Хойя . Украинец 6 января будет боксировать против 37-летнего американца Роуди Монтгомери (10-5-1, 7 КО). ✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть […]" /> #Сергей Деревянченко Источник — Чемпион. Определился следующий соперник украинского боксера второго среднего веса Сергея Деревянченко (14-5, 10 КО). Об этом сообщил промоутер Оскар Де Ла Хойя . Украинец 6 января будет боксировать против 37-летнего американца Роуди Монтгомери (10-5-1, 7 КО). ✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть […]"> Определился соперник Деревянченко на вечере бокса в Лас-Вегасе
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Бокс

Определился соперник Деревянченко на вечере бокса в Лас-Вегасе

Сегодня 11:50 138 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22ffa234d26adc8ff86a9110994d6e6f75.png" /> #Сергей Деревянченко

Источник — Чемпион.

Определился следующий соперник украинского боксера второго среднего веса Сергея Деревянченко (14-5, 10 КО).

Об этом сообщил промоутер Оскар Де Ла Хойя .

Украинец 6 января будет боксировать против 37-летнего американца Роуди Монтгомери (10-5-1, 7 КО).

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Источник: champion.com.ua

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