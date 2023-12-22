Победитель боя Джошуа — Уайлдер станет обязательным претендентом на титул WBC

310 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/224a3adaa23fb3636ee9d1edcfdb88f738.jpg" /> Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Сулейман, #Деонтей Уайлдер

На кону возможного боя между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером будет стоять статус обязательного претендента на титул WBC в супертяжелом весе.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

«День расплаты – беспрецедентное событие и отличный турнир. Если Уайлдер и Джошуа встретятся, это будет финальное сражение между претендентом №1 по версии WBC Уайлдером и №2 Джошуа за обязательное претендентство.

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Мы подождем, чтобы увидеть, что произойдет в субботу , но на этот момент нет ничего официального», — сказал Сулейман.

Джошуа 23 декабря проведет бой против Валлина, Уайлдер – против Паркера. Энтони и Деонтей могут провести два поединка после этого.

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