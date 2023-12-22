Бокс
Победитель боя Джошуа — Уайлдер станет обязательным претендентом на титул WBC
Сегодня 12:51 310 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/224a3adaa23fb3636ee9d1edcfdb88f738.jpg" /> Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Сулейман, #Деонтей Уайлдер
На кону возможного боя между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером будет стоять статус обязательного претендента на титул WBC в супертяжелом весе.
Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
«День расплаты – беспрецедентное событие и отличный турнир. Если Уайлдер и Джошуа встретятся, это будет финальное сражение между претендентом №1 по версии WBC Уайлдером и №2 Джошуа за обязательное претендентство.
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Мы подождем, чтобы увидеть, что произойдет в субботу , но на этот момент нет ничего официального», — сказал Сулейман.
Джошуа 23 декабря проведет бой против Валлина, Уайлдер – против Паркера. Энтони и Деонтей могут провести два поединка после этого.
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