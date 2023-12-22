Уайлдер: Моя цель – объединить титулы

Деонтей Уайлдер прокомментировал свою цель в боксе 245 #Деонтей Вайлдер

Источник — probox com.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) назвал свои цели в боксе.

Об этом рассказал сам американский боксер.

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«Объединение. Я мог объединить титулы 3 или 4 раза за свою карьеру, но ни один из других чемпионов не дал мне такой возможности. Как говорится, во время моего второго правления это моя цель – объединить титулы», — сказал Уайлдер.

Уайлдер 23 декабря проведет бой против Джозефа Паркера. Также сообщалось, что Вайлдер и Джошуа проведут два поединка.