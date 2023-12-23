4 чемпионских пояса Усика и Далакяна: чего ждать Украине в 2024 году

7442 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22d197fc9ee9501e2279be78f94b96275a.jpg" /> Источник — Чемпион.

До полномасштабной войны

По итогам 2020 года только один украинец имел пояс чемпиона мира по профессиональному боксу – Артем Далакян владел титулом WBA во флайвейте. По итогам 2021 года у нас уже было 4 титула. Основная заслуга в этом Александра Усика, который 25 сентября 2021 года на Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне уверенно победил британца Энтони Джошуа по итогам 12 раундов и завоевал сразу три чемпионских титула в хевивейте — WBA Super, IBF, WBO. И Артема Далакяна, который 20 ноября 2021 года провел в Киеве успешную защиту своего титула WBA во флайвейте против панамца Луиса Консепьсона.

До полномасштабной войны

2022 год получился не очень урожайным на чемпионские бои украинцев. Но нашим боксерам удалось завершить его с аналогичными 4 чемпионскими поясами, что, учитывая строгие реалии, уже можно считать большим достижением. Этот результат обеспечил Александр Усик, который 20 августа в Саудовской Аравии в матче-реванше против Джошуа сумел во второй раз победить британского эксчемпиона мира и отстоять 3 чемпионских титула в хевивейте.26 августа 2023 года во Вроцлаве британца Даниэля Дюбуа и таким образом оставил три важных чемпионских пояса для Украины.Артем Далакян в 2022 году на ринг не выходил и свою последующую успешную защиту титула WBA провел 28 января 2023 года в Лондоне против представителя Коста-Рики Давида Хименеса, победившего по итогам 12 раундов судейским решением.

Надежды на 2024-й

Уже в первые месяцы 2024 года оба наших чемпиона выйдут в ринг. Их поединки пройдут в Азии. 23 января в Осаке Артем Далакян будет защищать свой титул в бою против местного боксера Сеиго Акуи, и это будет его первый бой в Японии. 36-летний украинец завоевал титул WBA в США 24 февраля 2018 года и это будет уже седьмая защита титула для него.

Чемпиону мира по версиям WBA, IBF и WBO Александра Усику, чтобы завоевать последний в хевивейте титул WBC, который сейчас принадлежит Тайсону Фюри, придется 17 февраля выйти в ринг против пока еще непобедимого британца. Мегафайт состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди. Добавим, что в контракте на бой есть пункт об обязательном матче-реванше, поэтому, возможно, нас ожидает не один бой украинца с британцем. Добавляет оптимизма статистика выступлений Усика с представителями Великобритании. Александр 5 раз выходил в ринг против представителей Туманного Альбиона и выиграл все 5 поединков. Жертвами украинца стали Даниэль Дюбуа, Энтони Джошуа (дважды), Дерек Чисора и Тони Белью.

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Похоже, еще один шанс завоевать чемпионский титул будет у боксера с украинскими корнями Василия Ломаченко. Уроженец Белгород-Днестровского в апреле в Австралии проведет сражение с еще одним экс-чемпионом мира, местным боксером Джорджем Камбососом, на кону которого будет стоять вакантный титул IBF. На момент боя Ломаченко исполнится 36 лет, в таком возрасте каждый поединок как последний, а свой последний бой Ломаченко, как известно, проиграл американцу Девину Хейни.

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Возможно, в 2024 году наконец-то представится счастливый билет Денису Беринчику. Украинец в рейтинге WBO занимает второе место, а на первом находится Ломаченко, сражающийся за титул IBF. Титул WBO сейчас вакантен, поэтому не исключено, что Беринчик в титульном бою встретится с 3 номером рейтинга мексиканцем Исааком Крусом.

В топ-10 украинских боксеров-профессионалов также входят Сергей Деревянченко, Арнольд Хегай, экс-чемпион мира Александр Гвоздик, Карен Чухаджян, Сергей Богачук и Петр Иванов. Но, будем откровенны, только при очень благоприятных обстоятельствах кто-то из них может в 2024 году побороться за звание чемпиона мира. А значит, третий год локомотивом этого процесса придется быть Александру Усику. Как в свое время на протяжении более десяти лет эту миссию осуществляли братья Кличко.

Все украинцы-чемпионы мира по боксу

2023 год — 4 чемпионских пояса3 — Александр Усик 3 — Александр Усик (хевивейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 – Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2022 год — 4 чемпионских пояса