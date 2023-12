Джошуа перевесил Валлина накануне боя

Произошла процедура взвешивания 619 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Отто Валлин

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и шведский боксер Отто Валлин (26-1, 14 KO) прошли церемонию взвешивания.

Энтони Джошуа показал вес 113,9 кг. В то же время вес Валлина составил 108 кг.

Бой станет главным событием вечера бокса в Саудовской Аравии 23 декабря.

